En strømkontakt var måske årsag til flykaos i London

En leverandør, som udførte vedligeholdelsesarbejde på et af British Airways' datacentre, lukkede for strømtilførslen og lammede dermed næsten hele det britiske luftfartsselskabs computersystem.

Avisen henviser til en anonym kilde i luftfartsselskabet for oplysningerne om, at det var en almindelig, slukket strømkontakt, der forårsagede de kaotiske forløb lørdag og søndag - især i London-lufthavnene Heathrow og Gatwick.

The Times skriver, at en undersøgelse vil have mere fokus på menneskelige end tekniske fejl.

British Airways har tidligere oplyst, at det øjensynligt var en strømafbrydelse, som forårsagede problemerne.

Tusindvis af passagerer kom til at tilbringe timer i de store London-lufthavne uden at få besked om, hvad der skulle ske, efter at alle fly fra British Airways var forhindret i at lette fra de to lufthavne lørdag.

Passagererne kunne heller ikke få udleveret deres kufferter.

Først mandag begyndte der langsomt at komme gang i trafikken igen.

Britiske medier har spredt frustrerede passagerers budskaber fra de lange lufthavnskøer, og det har også skabt pr-problemer for British Airways.

Det er blevet kritiseret, at et back-up-system ikke satte ind, da hovedsystemet brød sammen.

British Airways, der har mistet mange millioner pund på uheldet, udelukkede tidligt, at der kunne være tale om et cyberangreb.