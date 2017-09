En rolig pilgrimsfærd er ved at slutte i Mekka

- Dette års hajj går helt perfekt, siger Mansour al-Turki, talsmand for Saudi-Arabiens indenrigsministerium.

Der har før været store tragedier, hvor mange pilgrimme er omkommet under tumult, men ikke i år.

Hajj, som muslimer kalder pilgrimsfærden, har deltagelse af omkring 2,3 millioner muslimer, der er rejst til Mekka.

Det hele slutter søndag.

Pilgrimsfærden til Mekka er en af de fem søjler, der står i koranen, og som en troende muslim skal opfylde.

- Der er ikke registreret sikkerhedsproblemer eller sundhedsproblemer, siger al-Turki.

I de senere år har hajj også været præget af, at der har været politiske spektakler og så de dødelige episoder, hvor mange mennesker er trampet ihjel.

I et forsøg på at opdage, når noget er ved at ske, har myndighederne opstillet kameraer mange steder. Der er i alt 5000 overvågningskameraer i området, skriver nyhedsbureauet AP.

Videre skriver AP, at der er udstationeret omkring 100.000 sikkerhedsfolk.

Ved dette års pilgrimsfærd er de overordnede politiske toner kommet fra det anspændte forhold mellem Saudi-Arabien og Qatar på grund af Qatars påståede støtte til ekstremistiske grupper.

Det har ført til, at de diplomatiske og transportmæssige forbindelser mellem de to rige stater i Golfen er kappet.

Qatar har beskyldt Saudi-Arabien for at lægge hindringer i vejen for pilgrimme fra Qatar, men det har saudiaraberne afvist.

To uger før pilgrimsfærdens begyndelse i onsdags åbnede Saudi-Arabiens kong Salman grænsen til Qatar.

I 2015 blev mange pilgrimme dræbt, da store grupper af mennesker ikke kunne komme væk, og der så gik panik i dem.

Mange ofre var iranere, og det forværrede forholdet mellem Iran og Saudi-Arabien.

Iranere deltager nu atter i pilgrimsfærden, som de boykottede i fjor på grund af saudiarabiske restriktioner.