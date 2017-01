I første uge af april holder Tyrkiet en folkeafstemning om en ny forfatning. Det vil medføre, at præsident Recep Tayyip Erdogan får flere beføjelser. Kritikere frygter et enmandsdiktatur.

En ny forfatning i Tyrkiet giver Erdogan mere magt

- Parlamentets generalforsamling indleder en debat om reformerne mandag. Regeringen venter, at en lovpakke er på plads inden for 18-20 dage, siger Canikli i et interview med tv-stationen A Haber.

Reformerne ventes at blive godkendt i parlamentet uden større problemer, da Erdogans regerende Retfærdigheds- og Udviklingsparti (AK) parti har et solidt flertal.

Efter en godkendelse bliver reformpakken lagt ud til en folkeafstemning i foråret.

Den nye forfatning skal erstatte en grundlov, som blev udarbejdet efter militærkuppet i Tyrkiet i 1980.

Den vil indføre et moderne præsidentsystem i republikken, som blev dannet i ruinerne af Det Osmanniske Rige efter Første Verdenskrig.

Kritikere af Erdogan siger, at præsidenten ønsker at skabe sig en magtbase til en form for enmandsstyre - eller et enmandsdiktatur - efter det mislykkede militærkup i juli.

Men Erdogan og ledende medlemmer af hans parti sammenligner det nye system med de politiske systemer i USA og Frankrig.

Erdogans parti skal sikre opbakning til den nye forfatning fra over 330 af parlamentets medlemmer - et flertal på tre femtedele.

Erdogan kan vente støtte fra det fjerdestørste parti, den højreorienterede Nationalistiske Bevægelse (MHP).

Det Republikanske Folkeparti (CHP) og det prokurdiske Folkets Demokratiske Parti (HDP) har gentagne gange sagt, at de vil stemme imod reformerne.

Tyrkiets styre har foretaget omfattende udrensninger efter kupforsøget. Tusindvis af offentligt ansatte, embedsmænd, militærfolk og politifolk er blevet anholdt, afskediget eller suspenderet.

Desuden har landet lukket mere end 550 institutioner, som myndighederne mener har forbindelser til den muslimske prædikant Fethullah Gülen.

Han har fået skylden for kupforsøget i juli.

Der er fortsat undtagelsestilstand i Tyrkiet efter det mislykkede kupforsøg.