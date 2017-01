Martin Schulz har som formand for de folkevalgte EU-politikere insisteret på at sidde med ved bordet til de vigtige forhandlinger.

En markant Schulz har delt vandene i EU-Parlamentet

Martin Schulz har som formand kæmpet for et mere åbent og demokratisk EU, siger politisk analytiker.

Mange kan nok ikke nævne tidligere formænd for EU-Parlamentet. Men Martin Schulz vil blive husket som en markant profil, der har kæmpet for at gøre parlamentets arbejde mere relevant.

- Han har været en formand, der har understreget vigtigheden af parlamentsformandens rolle i EU-systemet.

- Han har givet EU-Parlamentet en stemme på den internationale scene.

Socialdemokraten Martin Schulz har været formand for de folkevalgte i EU i fem år. Nu er hans mandat udløbet, og en ny formand skal vælges.

I den tid har han insisteret på at deltage i møder, som EU-Kommissionen og EU-Rådet har afholdt.

Han har forlangt åbenhed i forbindelse med forhandlinger om handelsaftalen med USA.

Da handelsaftalen med Canada i efteråret var ved at falde på gulvet, trådte han ind i sagen som mægler.

Han har talt med store ord mod højredrejningen i Europa, som han advarer imod.

Han har også rettet sit skyts mod Dansk Folkeparti, som han har beskyldt for at bedrage vælgerne.

Det mener han, de gjorde, da de sagde, at et nej til en afskaffelse af det danske retsforbehold ikke ville have konsekvenser for et fortsat medlemskab af Europol.

På den måde har han gjort sig mere synlig end sine forgængere, men det er ikke alle, der har været begejstrede for det.

Bendt Bendtsen, der er medlem af EU-Parlamentet for De Konservative, mener, at Schulz har været for politisk i sin funktion.

- Der er store grupper i den borgerlige lejr, der har været utilfredse med hans lederskab.

- Det er en plads, hvor man skal tale hele parlamentets sag. Det er vi nogen, der mener, at han ikke har gjort. Han har brugt posten til at drive politik fra, siger han.

Jeppe Kofod, der er medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet, mener modsat, at det er vigtigt at være synlig som formand.

- Han har været politisk, og det har generet nogen, primært de borgerlige. Men det har været en principiel kamp for mere åbenhed og demokrati, siger han.

- Hvis det bare er sådan en ceremoniel rolle, man skal have som formand, så synes jeg, man gør parlamentet lidt ligegyldigt, og det skal det ikke være.