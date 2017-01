En halv million demonstrerer mod Trump i Washingtons gader

Med sloganer som "Fremtiden er nasty (modbydelig, red.)" og "Jeg fatter ikke, at jeg stadig skal protestere over det her L***" på store skilte fylder op mod 500.000 gaderne i Washington D.C. til en stor march mod imod USA's nye præsident, Donald Trump.

I 600 byer verden over er der demonstrationer imod Trumps kvindesyn blot en dag efter hans indsættelse. Og den største finder altså sted i den amerikanske hovedstad.

- Jeg er nødt til at gå i brechen for og være en del af modstanden over for en masse af det, præsident Trump siger om sundhedsforsikring, indvandring, reproduktive rettigheder - og jeg kunne blive ved, siger den 68-årige psykolog Jesse Carlock, der er rejst fra Dayton i delstaten Ohio for at deltage i demonstrationen.

En halv time inde i marchen fyldte menneskemængden seks karréer langs Independence Avenue.

Og ifølge de seneste tal har 275.000 rejst med metro i Washington D.C. klokken 17 dansk tid. Det er otte gange så meget som en normal lørdag.

Fredag, hvor landets nye præsident blev taget i ed, var tallet 193.000.

Mange af de fremmødte er iklædt lyserøde huer med navnet "pussyhats".

Det er en henvisning til Trumps meget kritiserede udtalelse fra 2005, der dukkede op under sidste års valgkamp. Her indgik blandt andet sætningen "Grab them by the pussy".

- Det er vigtigt, at vores rettigheder bliver respekteret, som en 41-årig restaurantejer fra Baltimore, Lexi Milani, forklarede inden marchen begyndte.

- Folk har kæmpet hårdt for vores rettigheder, og præsident Trump har gjort det klart, at han ikke respekterer dem.

Donald Trump har skabt vrede blandt mange liberale amerikanere ved blandt andet at udtale sig nedladende om kvinder, mexicanere og muslimer.

Holdet bag den republikanske præsident har ikke kommenteret marchen.

Også i Berlin, Paris, Barcelona, Roma og Amsterdam har der blandt andet været demonstrationer.

I den britiske hovedstad London har omkring 100.000 mennesker deltaget i en kvindemarch lørdag. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

- Jeg er stolt af at være en af de 100.000 londonere, der i dag er samlet i solidaritet med kvinder over hele verden, lyder det fra Londons borgmester, Sadiq Khan.