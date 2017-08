En er død under sammenstød om sydstatsgeneral i Virginia

- Jeg er knust over, at et liv er tabt her, skriver han på Twitter.

- Jeg opfordrer alle folk af god vilje: Gå hjem.

Det skriver han, kort efter at en ukendt person pløjede en bil ind i demonstranter, der var på gaden for at demonstrere mod folk fra Ku Klux Kan, nynazister og alt-right-bevægelsen.

Ifølge Washington Post blev cirka 10 personer ramt ved påkørslen, og da bilen bakkede væk fra stedet.

Guvernøren i Virginia, Terry McAuliffe, erklærede tidligere lørdag den amerikanske stat i nødretstilstand.

Det sker som reaktion på sammenstødene mellem de hvide nationalister og moddemonstranter i byen Charlottesville tidligere på dagen.

Guvernøren skriver på Twitter, at han har indført nødretstilstand som "et svar på volden" og for at give statens politi og sikkerhedsstyrker mulighed for at gribe ind.

De højreorienterede grupper raser over en beslutning om at fjerne en statue af sydstatsgeneralen Robert E. Lee - en markant officer under den amerikanske borgerkrig.

Sydstaterne gik i krig i 1861 for retten til at have sorte slaver. De tabte krigen til nordstaterne.

Lee står opstillet i en park i byen. Tidligere i år besluttede byrådet at fjerne statuen.

Hundredvis af mennesker stod opstillet over for hinanden lørdag formiddag (eftermiddag dansk tid).

Der lød skrig og råben, blev uddelt knytnæveslag og kastet med flasker, da hvide nationalister med sydstatsflag i hænderne forsøgte at presse sig forbi moddemonstranterne.

De talte blandt andet medlemmer af Ku Klux Klan og alt-right-bevægelsen, en løs gruppering som præsident Donald Trumps nærmeste rådgiver, Steve Bannon, har et nært forhold til.

Bannon var indtil sidste år leder for det højreradikale nyhedsmedie Breitbart News, som han kaldte "platformen for alt-right-bevægelsen".

Flere i Charlottesville var mødt op i uniformer og bar skjolde. De bar også åbent skydevåben.

Jason Keller, der er en højreorienteret blogger, siger, at de havde planlagt en "prohvid" demonstration for at protestere mod, at general Lee skal fjernes fra parken i bymidten.

I et tweet skriver præsident Donald Trump:

- Der er ingen plads for den slags vold i Amerika. Lad os stå sammen.

Charlottesville ligger cirka 160 kilometer fra hovedstaden Washington.