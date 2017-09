En dræbt og flere sårede i amerikansk skoleskyderi

Det oplyser Biran Schaeffer, der er talsmand for brandvæsnet.

En person er dræbt, og tre er såret i et skoleskyderi på en amerikansk high school i Rockford, Washington.

Skyderiet fandt sted på skolen Freeman High School. Men det er fortsat uklart, hvad der præcist ligger bag.

De tre sårede er blevet indlagt på hospitalet.

De er i stabil tilstand, og deres familiemedlemmer er sammen med dem.

Det oplyser Nicole Stewart, der er talsperson for hospitalet Providence Sacred Heart Medical Center and Medical Center.

Rockford er en by med cirka 500 indbyggere, der ligger syd for byen Spokane.

Umiddelbart efter de første meldinger skrev Spokanes skolevæsen desuden på Twitter, at alle skoler i distriktet blev lukket midlertidigt ned af sikkerhedshensyn.

Bekymrede forældre skyndte sig til Freeman High School.

Cheryl Moser fortæller, at hendes søn ringede til hende fra et klasseværelse på skolen, efter at han havde hørt skud.

- Han ringede og sagde: "Mor, der bliver skudt". Han lød så bange. Jeg har aldrig hørt ham på den måde før, siger hun til avisen The Spokesman-Review.

- Du tror aldrig, at sådan noget som det her kan ske på sådan en lille skole.

Guvernør Jay Inslee udtaler, at "alle indbyggere i Washington tænker på ofrene og deres familier og er taknemmelige for den indsats, som skolens ansatte og redningsfolk gør for vores studerende sikkerhed".