Én dansker blev ramt af varevogn under angreb i Barcelona

- Vi har kendskab til en enkelt dansker, som er direkte berørt af det her.

- Vedkommende blev ramt af bilen, der kørte op ad Ramblaen og har altså modtaget skadestuebehandling i Spanien.

- Vedkommende har selv været i stand til at være i kontakt med sine pårørende, så det er ikke kritisk, siger han.

Han kan ikke sige, om der er tale om en kvinde eller en mand.

René Dinesen kan endnu ikke sige, om personen vil blive fragtet hjem.

- Det er for tidligt at sige, siger Rene Dinesen.

Der er ikke meldinger om andre danskere, som skulle være sårede eller savnet. René Dinesen har ikke tal på, hvor mange danskere der har kontaktet Borgerservice.

En hvid varevogn påkørte torsdag flere personer på turiststrøget Ramblaen i Barcelona, hvor op til 13 personer er døde ifølge de catalanske myndigheder.

Over 50 skal være sårede.

Politiet oplyser, at en person er mistænkt og anholdt i sagen.

Den spanske avis La Vanguardia skriver ifølge Reuters, at en person er død efter en skudepisode med spansk politi.

Tidligere skrev den spanske avis El Pais, at føreren af varevognen var set flygte til fods. Ifølge avisen skulle han have flygtet til et spisested i Raval-kvarteret i byen. Her skulle én eller flere gerningsmænd have opholdt sig.

Oplysningerne om restauranten er dog ikke blevet bekræftet af politiet, der behandler hele episoden som et terrorangreb.

Tv-billeder har vist adskillige sårede på jorden, der hjælpes af politiet.