En af verdens ældste på Everest døde af højdesyge

En 85-årig tidligere gurkha, som forsøgte at genvinde sin titel som verdens ældste person på toppen af Mount Everest, er død af højdesyge i basecamp ved verdens højeste bjerg, oplyser organisatorerne af den ekspedition, der ledsagede ham.

- Min Bahadur Sherchan døde ved Everest basecamp lørdag, og hans lig er fløjet til Kathmandu, hedder det.

- Der var vand i hans lunger som følge af højdesyge, siger Shiv Raj Thapa fra selskabet Summit Nepal Trekking.

Sherchan hvilede sig i basecamp og ventede på et omslag i vejret, så han kunne gøre forsøg på at nå toppen af bjerget i ét forsøg. På grund af hans alder var de sædvanlige akklimatiseringer blev opgivet.

En 80-årig japaner slog i 2013 hans rekord som den ældste bjergbestiger, der har nået toppen af verdens højeste bjerg.

Japaneren, Yuichiro Miura, besteg det 8848 meter høje bjerg sammen med sin søn og en gruppe på seks nepalesiske sherpaer.

Min Bahadur Sherchan, der nåede til tops som 76-årig i 2008, var tidligere soldat.

Han sagde tidligere i år, at han ikke var så interesseret i at ligge inde med en rekord, men mest var interesseret i at slå sin egen rekord.

Næsten 750 mennesker vil i år forsøge at nå op til Mount Everests tinde. Det skal ske i en relativt kort periode med godt vejr - som regel i midten af maj.

Bjergbestigningerne i Himalaya er en vigtig indtjeningskilde for det forarmede Nepal, som er hjemsted for otte af verdens 14 bjergtinder på over 8000 meter.