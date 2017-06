En af Macrons vigtigste allierede går af som minister

Veteranen Bayrou, der var en af de mest erfarne politikere i den nye regering, siger, at han træder tilbage, fordi en korruptionsskandale har skabt problemer for hans parti.

- Jeg har truffet den beslutning, at jeg ikke kan være en del af den næste regering, siger Bayrou, som har bebudet en pressekonference klokken 17.00 onsdag eftermiddag.

Bayrous lille centrumparti MoDem står over for beskyldninger om, at det har misbrugt penge fra Europa-Parlamentets fonde til at betale assistenter, som har adresse i Frankrig.

Også viceminister for europæiske anliggender Marielle de Sarnez træder tilbage som følge af skandalen omkring MoDem.

Macron har udnævnt en regering med politikere på tværs af de politiske partier. Samarbejdet mellem dem er afgørende for hans reformprojekt.

Sylvie Goulard, som er tidligere europaparlamentariker, trådte tirsdag tilbage fra sin post som forsvarsminister.

- At være forsvarsminister er et krævende job. Vor ærede hær af mænd og kvinder, som tjener landet og sætter livet på spil, skal ikke blandes ind i en strid, som intet har med dem at gøre, sagde Goulard.

Anklagemyndigheden i Frankrig har i forrige uge indledt en undersøgelse af partiet MoDem om misbruget af offentlige midler fra EU-Parlamentet.

Goulard siger, at hun risikerer at få egne forhold undersøgt i forbindelse med sagen.

- Præsidenten er fast besluttet på at genskabe tilliden til politikere i offentlige embeder. Han vil skabe reformer i Frankrig og genrejse Europa. Denne dagsorden står over alle personlige overvejelser, sagde Goulard, da hun meddelte sin beslutning.

Macron ventes onsdag at udpege ministre til Frankrigs næste regering. Det sker efter anden og sidste runde af valget til Nationalforsamlingen 18. juni.

Centrum-højre partiet MoDem er i alliance med Macrons parti, La République En marche, i parlamentet. De to partier opnåede absolut flertal ved valget. Faktisk vandt Macrons parti flertal også uden stemmerne til MoDem.