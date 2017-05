Emmanuel Macron: Fra outsider til præsidentfavorit

I dag er Emmanuel Macron forsidestof på aviser verden over som favorit til at blive Frankrigs næste præsident.

Han er aldrig før blevet valgt til et offentligt embede, og for en håndfuld år siden var hans navn helt ukendt blandt franskmænd.

39-årige Macron fremstiller sig selv som et frisk pust i fransk politik, hvor utilfredsheden med den siddende præsident, socialisten François Hollande, er historisk høj, og politikerleden generelt trives.

Han er tidligere økonomiminister i den socialistiske regering, som han forlod i august sidste år efter kritik fra flere højtstående folk i partiet.

Siden har Macron fokuseret på sin bevægelse, "En Marche!" ("Fremad!"), der hverken hører til på den traditionelle højre- eller venstrefløj. Centrumpolitiker vil han heller ikke kaldes.

I stedet siger han ifølge The Guardian, at han som politiker hælder mod venstre, men er åben over for idéer fra højrefløjen.

Ligesom modstanderen, Marine Le Pen, mener Macron selv, at han ikke er en del af den elite, som mange franskmænd er trætte af.

Han skylder ikke nogen tjenester væk, lyder det.

Macrons fortælling om en kandidat med behørig afstand til landets elite er dog en anelse paradoksal, hvilket Le Pen gang på gang har fremhævet.

For Macron er ikke blot tidligere minister. Han har også gået på nogle af Frankrigs fineste skoler og tjent millioner af euro i sit tidligere arbejde hos investeringsbanken Rothschild.

Selv har han dog sagt, at Frankrig bliver holdt tilbage "af elitens egoisme".

Politisk er Macron på mange måder modsætningen til Le Pen. Han er tilhænger af EU og globalisering, vil arbejde for omstilling til vedvarende energi og ønsker at gennemføre markante, liberalistiske reformer af økonomien.

Han har valgkampen igennem forsøgt at tegne et billede af et Frankrig med masser af potentiale. Den positive stil har begejstret hos Macrons tilhængere, mens hans kritikere omvendt har kaldt ham blødsøden og konfliktsky.

I den afsluttende tv-debat smed han dog fløjlshandskerne.

- Du er en parasit. En løgner, sagde Macron om Le Pen.

Blandt sine mange unge tilhængere bliver Macron ofte sammenlignet med den tidligere amerikanske præsident Barack Obama, som i denne uge officielt gav sin støtte til Macron.

Skal man stole på meningsmålingerne, vil Macron gøre Obama kunsten efter og snart kunne skrive præsident på cv'et.

Sker det, vil han blive Frankrigs yngste statsoverhoved siden Napoleon. Førstedamen vil i så fald hedde Brigitte Trogneux. Hende forelskede Macron sig i som 16-årig, da den 24 år ældre Brigitte var hans fransklærer.