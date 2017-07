Emiraterne er klar til en langvarig konflikt med Qatar

- Vi er indstillet på en langvarig konflikt, vi er meget langt fra en politisk løsning, der vil kræve en ændring i Qatars politiske kurs. Set i lyset af, at intet vil ændre sig, vil vi se på en ny form for politisk relation, skriver Anwar al-Gargash.

Udmeldingen fra De Forenende Arabiske Emirater kommer i kølvandet på, at den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, har afsluttet sit besøg i regionen.

- Jeg ser, at der er en vilje til at være mere åbne over for at tale sammen, og det var ikke tilfældet, før jeg ankom, siger han til nyhedsbureauet AP.

Her har han forsøgt at mægle mellem landene. Han gav selv udtryk for, at han så en åbning i dialogen mellem landene.

De fire lande kræver blandt andet, at Qatar lukker tv-stationen Al Jazeera. Qatar skal også nedtone de diplomatiske forbindelser med Iran, lukke en tyrkisk militærbase og indstille støtten til oppositionsgrupper i andre lande.