Elitestyrker nærmer sig oprørsby i Elfenbenskysten

Her har soldater i tre dage gjort oprør efter en strid om løn og bonusser, oplyser øjenvidner og en officer.

Mange militærkøretøjer rykker frem mod den næststørste by i den vestafrikanske stat Elfenbenskysten.

Der befinder sig elitesoldater og soldater fra den republikanske garde i kolonnen, som nærmer sig Bouake.

De mange køretøjer holder pause cirka 60 kilometer syd for Bouake. Her fortæller en militærofficer, at de er på vej til byen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er seks mennesker såret inde i byen. Det er en moder til tre samt fem mænd, der er ført til hospitalet, efter at soldaterne har affyret advarselsskud for at holde indbyggerne inden døre.

Soldaterne trængte ud i gaderne fredag for at protestere mod bonusbetalinger. De opfatter det som et brud på en tidligere aftale

Oprørssoldaterne har blokerede adgangen til byen, og adskillige borgere er blevet pryglet.