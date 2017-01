Eliten indleder økonomisk møde i Schweiz uden Trump-folk

Trump ville se det som et svigt over for sine tilhængere, hvis han lod sig repræsentere i Davos, siger kilde.

Ud over stats- og regeringsledere tiltrækker mødet kendte navne fra sporten og kulturens verden samt nogle af verdens rigeste erhvervsfolk. Kort sagt eliten.

Deltagerne ved Verdens Økonomiske Forum kommer til at se langt efter officielle udsendinge fra den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, når det årlige møde tirsdag indledes i Davos - et eksklusivt skisportssted i Schweiz.

Og netop eliten stod for skud under Donald Trumps valgkamp i efteråret.

Et højtstående medlem af Donald Trumps overgangshold siger til Bloomberg News, at Trump mener, han ville svigte sine tilhængere ved officielt at sende en repræsentant til mødet i de schweiziske alper.

Kilden, der ønsker at være anonym, forklarer, at forsamlingen i Davos repræsenterer de magtstrukturer, som mange amerikanske vælgere tog afstand fra ved at stemme på netop Donald Trump ved præsidentvalget.

En af Trumps rådgivere er dog til stede i Davos.

Der er tale om finansmanden Anthony Scaramucci, som torsdag blev udpeget til at tilslutte sig Trumps hold af rådgivere i Det Hvide Hus.

Scaramucci tilmeldte sig dog mødet i Davos allerede sidste forår. Han kommer altså ikke til Schweiz som officiel udsending for Trump. Det forklarer Hope Hicks, talskvinde for Trump, til Bloomberg News.

Under valgkampen omtalte Trump sin modkandidat, demokraten Hillary Clinton, som "globalist". Samtidig beskrev han sig selv som fortaler for arbejderklassens kamp mod et uretfærdigt økonomisk system.

Donald Trump bliver den første præsident i USA's historie, der er milliardær. Siden han vandt valget i november, har Trump udpeget to andre milliardærer til sin regering.

Verdens Økonomiske Forum i Davos slutter 20. januar. Samme dag bliver Donald Trump indsat som USA's nye præsident.