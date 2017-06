Elektrisk stød dræber fem personer i tyrkisk vandland

Fem personer er ifølge tyrkiske medier døde af elektrisk stød i en swimmingpool i et vandland i det nordvestlige Tyrkiet.

Ifølge det tyrkiske nyhedsbureau Dogan blev tre børn fredag ramt af stød i en pool i et vandland i byen Akyazi i Sakarya-provinsen.

Den 58-årige chef for vandlandet og hans 30-årige søn hoppede i poolen i et forsøg på at redde de tre børn.

Alle fem blev efterfølgende kørt til et nærliggende hospital, men de stod ikke til at redde.

Et andet tyrkisk nyhedsbureau, Anadolu, rapporterer, at en sjette person ligeledes er kørt på hospitalet i forbindelse med ulykken. Det er dog uvist, hvilke skader vedkommende har pådraget sig.

Ifølge Dogan er der sat en undersøgelse i gang af, hvad der præcis skete. De tilføjer dog, at der ikke var en strømafbryder installeret til at forhindre elektriske stød.

Mediet CNN Türk skriver, at der var renoveringsarbejde i gang i området omkring swimmingpoolen, og at der i den forbindelse kan være faldet et kabel i vandet. Det er dog ikke blevet bekræftet.