Ekstremistisk vold tager til i Tyskland

Den indenlandske efterretningstjeneste BfV skriver, at over 12.000 højreekstremister nu er villige til at begå politisk motiverede voldsforbrydelser i Tyskland.

Det er en stigning på 2,5 procent i forhold til 2015.

Højreekstreme stod i alt bag 23.555 forbrydelser sidste år, mens venstreekstreme begik 9389 forbrydelser, viser BfVs statistik.

I 2016 begik højreekstremister 1600 voldsforbrydelser i Tyskland. Dette var en forøgelse på 16 procent i forhold til året før.

Hans-Georg Maassen, som er chef for BfV, siger, at der er stor sandsynlighed for, at Tyskland vil blive udsat for nye terrorangreb fra militante islamister.

- Vi må regne med yderligere angreb udført af enkeltpersoner eller terrorceller, siger Maassen.

Ifølge Maassen er der omkring 10.000 radikale salafister i Tyskland, men de færreste af dem betragtes som voldelige.

Den tyske indenrigsminister, Thomas de Maizière, siger, at det vurderes, at omkring 680 af dem er i stand til at udføre angreb.