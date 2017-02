Ekstrem hedebølge sender australiere i katastrofeberedskab

Myndighederne i flere australske stater advarer om brandfare og beder folk om at skrue ned for strømmen.

- Hvis prognoserne holder stik, vil vi se katastrofal brandfare i nogle områder, siger Shane Fitzsimmons, talsmand for brandmyndighederne i delstaten New South Wales, ifølge Sky News.

De ekstreme vejrforhold har fået myndighederne til at advare om markant øget risiko for skovbrande.

Temperaturerne ventes at nærme sig 50 grader flere steder inde i landet de kommende dage.

Varmen betyder også markant øget risiko for, at elforsyningen flere steder vil bryde sammen.

Energiministeriet i staten New South Wales opfordrer derfor befolkningen til at spare på strømmen i de perioder om eftermiddagen, hvor der varmest.

Det er især folks brug af aircondition, der sender forsyningsselskaberne på overarbejde.

- Regeringen i New South Wales gør, hvad den kan, for at sikre at elektriciteten ikke vil svigte, men vi opfordrer alle til at reducere strømforbruget, der hvor det er muligt, siger energiminister Don Harwin til ABC News.

Det er i høj grad den østlige og sydlige del af Australien, der er er ramt af hedebølgen. I delstaten South Australia oplevede 40.000 hjem tirsdag at være uden strøm, da temperaturerne sneg sig over 40 grader.

I den vestlige del af Australiens største by, Sydney, ventes der op mod 47 grader i løbet af weekenden.

Brandmyndighederne melder om de værste vejrforhold i fire år. Samtidig frygter man nu, at varmen kan føre til skovbrande.

Det er især den tørre luft krydret med høje temperaturer, der har fået myndighederne i højeste alarmberedskab.

Derfor har myndighederne forbudt brug af åben ild i flere dele af New South Wales, ligesom de på et pressemøde har advaret om at opholde sig i skovområder og naturparker.

I New South Wales går strafferammen for personer, der antænder ild i naturen og bevidst eller ubevidst er ansvarlig for skovbrande, op til 25 års fængsel.