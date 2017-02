Flere politibetjente er blevet opereret efter at være ramt under eksplosionen i Bogotá. Flere ministre har allerede været ude og fordømme angrebet, som de kalder en terrorhandling.

Eksplosion ved tyrefægterarena sårer 24 politifolk

Forsvarsministeriet meddeler, at 26 personer er blevet såret. Det gælder 24 politibetjente og to civile.

Seks af de sårede er blevet opereret, og fire af politibetjentene risikerer at miste synet, da de er blevet ramt af fragmenter ved eksplosionen. Det oplyser Colombias forsvarsminister, Luis Carlos Villegas.

Eksplosionen fandt sted ved tyrefægterarenaen Plaza Santamaria, der ligger i Macarena-distriktet.

Arenaen blev lukket i 2012 af byens tidligere venstrefløj-borgmester, men er siden blevet beordret genåbnet af en domstol.

Modstandere af arenaen har siden vist deres protester åbenlyst, siden at tyrefægtning blev genoptaget 22. januar.

Politiet har været massivt til stede hver eneste søndag, når der har været tyrefægtning på arenaen siden.

Bogotás borgmester, Enrique Penalosa, der fløj over ulykkesområdet i helikopter søndag aften, siger at området er sikret, og at tilskuere ikke har noget at frygte ved at besøge tyrefægterarenaen.

- Alle, der skulle have lyst til at gå til tyrefægtning, kan gøre det trygt. Terroristerne skal ikke kunne true os, og vi vil gøre hvad der er nødvendigt for at fange dem, skriver han på Twitter søndag aften.

Der er endnu ingen oplysninger om, hvem der står bag eksplosionen.