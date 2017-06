Eksplosion er hørt fra skib ud for Somalias piratregion

Der er muligvis tale om et udenlandsk flådefartøj, oplyser Ali Shire, der er borgmester i havnebyen Alula.

En kraftig eksplosion blev sent mandag aften hørt fra et skib ud for den del af Somalias kyst, hvorfra flere skibe er blevet angrebet af pirater.

- Vi hørte en kæmpe eksplosion og så flammer stige op fra skibet. Jeg tror, at fartøjet er udenlandsk, siger han.

Han antager, at eksplosionen kom fra et flådeskib, fordi to udenlandske flådeskibe kom det til undsætning og reddede besætningen.

Det vides ikke om eksplosionen skyldes et uheld om bord, eller om den blev udløst af et angreb fra pirater. Der er heller ingen oplysninger om skibets skæbne.

Alula ligger i Puntland-regionen, som har ry for at være hjemsted for mange skibspirater.

Efter næsten fem år stort set uden kapringer eller forsøg derpå, begyndte en ny bølge af kapringer 13. marts i år, da tankskibet M/T Aris 13 blev angrebet.

I april skete det samme for fragtskibet M/V OS 35.

Også mindre handelsskibe er angiveligt blevet bordet.

Efter episoderne opfordrede Danmarks Rederiforening alle rederier til at fastholde en høj sikkerhed, selv om det har været roligt i en årrække.

Skal pirattruslen holdes nede, er det vigtigt, at EU's aktuelle mission Atalanta fastholdes, lød det fra foreningen.

I 2011 gennemførte pirater 237 angreb på skibe ud for Somalia, hvor der blev taget hundredvis af gidsler.

Deres handlinger kostede verdensøkonomien op mod 50 milliarder kroner. Piraterne indhentede over 1,1 milliard kroner i løsesum.