Ekspert undrer sig over måden London-brand har bredt sig

Det er opsigtsvækkende, at en brand i en 27 etagers beboelsesejendom i London har kunnet sprede sig meget voldsomt hen over facaden på bygningen, vurderer brandingeniør Ib Bertelsen, direktør i Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

Det hæfter han sig ved efter at have set billeder fra branden, der ifølge flere britiske medier er brudt ud i højhuset natten til onsdag.

- Der må være noget i bygningens konstruktion, der gør, at ilden har kunnet sprede sig hen over facaden, siger han.

- Det har vi set før i brande for eksempel i Dubai og Kina, siger Ib Bertelsen, der også er formand for IDA Brandteknik, som er et af Ingeniørforeningens fagtekniske netværk.

Ifølge brandvæsnet i London står alle etager fra anden sal og op til toppen i lys lue, mens politiet kæmper med at evakuere beboere fra bygningen.

Beredskab oplyser, at det har bragt 30 personer til fem hospitaler efter branden.

Billeder fra stedet viser, hvordan bygningens facade har været omsluttet af flammer. Brand- og redningsfolk arbejder på stedet.

- Det er oplagt, at der er noget med bygningens konstruktion, som har gjort, at en brand, der formentligt er opstået i en af de underliggende etager, kan sprede sig via bygningens facadekonstruktion.

- Det kan være noget med den måde, det er bygget på. Det kan være manglende adskillelse, eller at den er blevet efterisoleret med noget dårligt isoleringsmateriale, hvor man ikke har lavet brandskel og sikret mod brandsmitte, siger Ib Bertelsen.

Ifølge Ib Bertelsen overvejer indsatsledelsen på stedet formentligt allerede nu, hvor sikkert det er at sende redningsfolk ind i bygningen for at forsøge at redde eventuelle beboere, der ikke slap ud i tide.

Afhængig af bygningens konstruktion kan der være fare for, at den styrter sammen.

- Det bliver de nødt til at gøre sig overvejelser om, inden de sender folk ind i bygningen, siger Ib Bertelsen.

Den brændende bygning hedder Grenfell Tower og huser 120 lejligheder. Den ligger på Latimer Road i bydelen White City nær Notting Hill.