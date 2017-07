Ekspert: Spicer har været på en næsten umulig opgave

Efter et halvt år som pressetalsmand for Det Hvide Hus har Sean Spicer valgt at sige sit job op fredag.

Sådan lyder det fra Niels Bjerre-Poulsen, lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

- Det har været pinagtigt at se på - og det har han jo sikkert godt vidst. Det har været en ualmindeligt utaknemmelig opgave.

Allerede på det første pressemøde anlagde Spicer en konfrontatorisk stil over for medierne, hvor han kritiserede pressen for "bevidst fejlagtig dækning".

Spicer sagde, at der ved Trumps indsættelsesceremoni havde været det største publikum nogensinde.

- Det kunne alle se, ikke var tilfældet. Men det hævdede Sean Spicer, og så gik hele den første uge ellers med at diskutere det i stedet for at diskutere, hvad regeringen ville, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Lektoren mener ikke, at Spicer har klaret jobbet som talsmand godt, men påpeger, at "jeg ved ikke, hvem der ville have klaret det godt".

En del af Spicers job har været så at sige at disciplinere Trump og få ham til at holde sig til de budskaber, som Det Hvide Hus gerne ville have ud.

- Det har været en nærmest umulig opgave. Derfor er Sean Spicer ofte kommet til at fremstå i sådan et lidt latterligt skær, når han skulle forsvare udtalelser fra præsidenten, som var meget svære at forsvare.

- Jeg tror, at mange har undret sig over, at han overhovedet har kunnet holde ud at bevare det job i et halvt år, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Spicer valgte ifølge The New York Times at sige sit job op på grund af uenighed over Trumps valg af finansmanden Anthony Scaramucci som ny kommunikationsdirektør.

Det er ifølge Niels Bjerre-Poulsen muligt, at det var valget af en uerfaren finansmand som leder af kommunikationsafdelingen, som fik bægeret til at flyde over for Spicer.

- Måske har det været det sidste strå, måske har det været en undskyldning for at komme ud af den stilling. Det er svært at sige, lyder vurderingen.