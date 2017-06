Ekspert: Risiko for brexit uden aftale er blevet større

Risikoen for, at de kommende exit-forhandlinger mellem EU og Storbritannien ender uden nogen aftale, er blevet større efter det britiske valg.

- Jeg tror, at risikoen for en brexit uden nogen aftale er vokset, siger Josef Janning.

Han mener, at det britiske valg er endt i en katastrofe for både den britiske premierminister, Theresa May, og EU.

Theresa May har ved torsdagens valg mistet sit flertal i parlamentet.

Dermed er hun blevet afgørende svækket forud for de kommende forhandlinger med EU.

- Enhver premierminister i dette parlament vil være under massiv kontrol af mindre fraktioner i parlamentet. Ingen har et flertal selv, siger Janning.

- De forskellige krav til tilgangen til og udfaldet af brexit-forhandlingerne vil gøre det umuligt for hende at holde en klar linje, forudser han.

Theresa May står dermed i den katastrofe, hun netop havde forsøgt at undgå, da hun udskrev valg for at få et styrket mandat i brexit-forhandlingerne, mener Janning.

- Men det er også en katastrofe for Bruxelles. Det vil gøre alting mere rodet, siger han.