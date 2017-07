Ekspert: Præsident Duda er bange for protesterende polakker

Tusindvis af demonstrerende polakker har fået landets præsident, Andrzej Duda, til at træde i karakter og nedlægge veto mod udskældte retsreformer.

- Han er blevet bange for de folkelige protester, der har været i de største byer i Polen de seneste dage.

- Bange for, at der skulle ske en eller anden form for konfrontation, siger Svend Gottschalk Rasmussen, der forsker i polske samfundsforhold.

- For det andet har han været under et voldsomt pres fra mange autoriteter, blandt andet fra højesteretsdommere, siger Svend Gottschalck Rasmussen.

Reformerne, der var vedtaget i begge parlamentets kamre, ville rokke ved magtens tredeling og blandt andet betyde politisk udpegede dommere.

Fra EU har der lydt højlydte protester mod de bebudede reformer. Men ifølge den pensionerede lektor fra Syddansk Universitet er det de hjemlige, folkelige protester, der formentlig har præget præsidenten mest.

- Også det, at der blandt præsidentens egne rådgivere er udtrykt bekymring, har gjort et stort indtryk, siger han.

Selv om præsidenten har nedlagt veto, er det ikke ensbetydende med, at de omstridte forslag tages helt af bordet.

- Det regerende Lov- og Retfærdighedsparti (PiS) holder nu møde om sagen, og de vil nok forsøge at få forslagene igennem på en anden måde eller omarbejde dem lidt, siger Svend Gottschalck Rasmussen.

Han vurderer, at der nu er kommet en kurre på tråden i det ellers hidtil gnidningsløse forhold mellem præsidenten og regeringspartiet.

- Præsidenten har hele tiden været et lydigt redskab i regeringspartiets hænder. Nu tyder det på, at han har valgt en anden kurs, siger Svend Gottschalck Rasmussen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det her skaber problemer i samarbejdet mellem de to parter, siger han.

Duda er selv uddannet jurist, og han var tidligere medlem af Europa-Parlamentet for PiS.

Umiddelbart efter mandagens melding fra Duda steg den polske valuta, zlotyen, i forhold til euroen.