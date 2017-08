Ekspert: Facebook intensiverer giganternes kamp om folks tid

Skal Facebooks nye videosatsning, Watch, for alvor kunne tage kampen op mod netvideo-giganter som YouTube, HBO og Netflix, er det afgørende, at den både leverer god teknik og godt indhold.

- Det er benhård konkurrence om folks tid, for vi har jo kun et begrænset antal timer i døgnet. Hvis Facebook ikke leverer varen, så går vi et andet sted hen, siger han.

Facebook lancerede onsdag sin nye videosatsning, Watch, der vil blive tilgængelig for udvalgte amerikanske brugere i løbet af de næste døgn.

Allerede for et år siden udtalte Facebooks vicedirektør for Europa, Mellemøsten og Asien, Nicola Mendelsohn, til netmediet Quartz, at Facebooks fremtid vil blive domineret af video.

Facebook Watch er en konsekvens af den satsning, vurderer Filip Wallberg.

- Video er en helt central del af Facebooks strategi, og Facebook ønsker dominans, når det gælder video, siger han.

På platformen vil brugerne blandt andet kunne se programmer om mad og videnskab eller liveudsendelser fra sportsbegivenheder og safariture, oplyser Facebook. Udsendelserne vil blive præsenteret i et serieformat.

Flere amerikanske teknologimedier har kritiseret indholdet for ved første øjekast at virke som kedeligt fyld, og netop det bliver Facebooks store udfordring, mener Filip Wallberg.

- Umiddelbart har Facebook ikke fået fat i superligaen inden for tv og underholdning. Men vi må også give dem tid. Det lader til, at de ruller platformen ud langsomt og gradvist, siger han.

Facebook-ejer Mark Zuckerberg giver i en Facebook-opdatering udtryk for, at han særligt lægger vægt på de sociale aspekter ved den nye videoplatform.

- Man behøver ikke at være passiv, når man ser et program. Det kan også være en mulighed for at dele en oplevelse og for at samle folk, der går op i de samme ting, skriver han.

Her har Mark Zuckerberg fat i en afgørende pointe, mener lektor Filip Wallberg.

- Noget af det mest interessante ved Facebook Watch er, om vi rent faktisk kan få tilført en social dimension til det at se tv, siger han.

Om det på den lange bane lykkes Facebook at stjæle markedsandele fra konkurrenterne med en ny form for socialt tv tør Filip Wallberg ikke gisne om.

- Det her er for alvor mastodonterne mod hinanden. Det gør det rigtigt svært at vurdere, siger han.

Facebook planlægger først at lancere platformen i USA og senere i resten af verden. Det vides endnu ikke, hvornår den kommer til Danmark.