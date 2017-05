Ekspert: Facebook har Etisk Råds dilemmaer gange 100.000

Facebooks lækkede retningslinjer sætter det sociale medie i et kæmpe dilemma. På den ene side skal det sociale medie forholde sig til krænkende og ulovligt indhold - på den anden kan det blive kritiseret for censur.

Sådan lyder vurderingen fra den digitale rådgiver Astrid Haug. Hun vurderer, at Facebook er nødt til at have nogle guidelines, når de skal moderere deres indhold.

- Det er Etisk Råds diskussioner gange hundredtusinder. Facebook har to milliarder brugere på verdensplan og stort set alt bliver diskuteret.

- Det er alle universets store og små spørgsmål, som Facebook skal prøve at gøre sig til herre over. Det er en rigtig vanskelig opgave, siger hun.

Det er avisen The Guardian, der søndag aften skriver om de lækkede manualer, som skal guide de ansatte, der overvåger debatten, og sletter indhold.

Manualerne afslører blandt andet, at voldelige videoer ikke nødvendigvis slettes, mens billeder med digital kunst, der viser nøgenhed bliver.

Ifølge Astrid Haug kan der være en konflikt mellem, hvordan danskere oplever disse emner og amerikanske Facebook.

- Typisk er vi i Danmark mere åbne over for åben hud, mens der i USA kan være en større tolerance over for grov tale, som vi i Danmark ikke kan forstå, siger den digitale rådgiver.

De lækkede instrukser viser desuden, at det er i orden at livetreame selvskade. Det er et emne, som har været stærkt diskuteret, da der har været flere historier om personer, der har begået selvmord live på Facebook.