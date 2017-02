Eksminister hylder fyret kollega efter Trumps afviste appel

Sally Yates blev fyret som justitsminister for at trodse indrejseforbuddet. Ny dom har givet hende oprejsning.

På Twitter har han opslået et billede af Sally Yates, der indtil for nylig var fungerende justitsminister, men som blev fyret, da hun trodsede indrejseforbuddet og kaldte det "potentielt retsstridigt".

Til billedet er tilføjet kommentaren:

- For at kæmpe for det, der er rigtigt. Tak Sally.

Under billedet skriver Eric Holder:

- Evner, dømmekraft, mod. Oprejsning: 3-0.

Holder henviser til afgørelsen fra appeldomstolen i San Francisco, der blev truffet enstemmigt ved midnat til fredag dansk tid.

Sally Yates blev fyret, fordi hun afviste at forsvare Donald Trumps indrejseforbud mod flygtninge og statsborgere fra en række lande, hvor befolkningen er overvejende muslimsk.

Ifølge Det Hvide Hus blev Sally Yates fyret for at have forrådt justitsministeriet ved at nægte at håndhæve ordren fra præsidenten.

Sally Yates blev udnævnt af den tidligere præsident Barack Obama, og det var meningen, at hun skulle blive på posten, indtil Donald Trumps kandidat, Jess Sessions, var blevet godkendt af Senatet.

Efter hun offentligt meldte ud, at justitsministeriet ikke ville forsvare Donald Trumps indrejseforbud, mens hun sad i chefstolen, besluttede Det Hvide Hus imidlertid at fyre hende.

- Jeg er ansvarlig for at sikre, at den retlige position, vi indtager, er i overensstemmelse med denne institutions forpligtigelse til at efterstræbe retfærdighed og stå for det, som er rigtigt, sagde hun ifølge The New York Times kort inden fyringen.