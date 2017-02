Ekskluderede politikere stifter nyt parti i Sverige

Fremover er det tilsyneladende et helt nyt parti, de skal lede. Ifølge Sveriges Radio har de to unge politikere ansøgt om at stifte partiet "Alternativ för Sverige".

Ansøgningen er blevet sendt til de svenske valgmyndigheder. Partiet sigter angiveligt efter at komme på stemmesedlen ved kommunevalget i Stockholm.

Senere er planen, at svenskerne skal kunne sætte krydset ud for partiet ved valg til både Rigsdagen og Europa-Parlamentet.

Hahne og Kasselstrand blev i foråret 2015 ekskluderet fra Sverigedemokraterna. Det skete efter beskyldninger om, at de havde forbindelse til racistiske og nynazistiske grupper.

Seks andre medlemmer blev ligeledes smidt ud af partiet. To af dem er ifølge Sveriges Radio en del af det nye projekt. Det gælder Jessica Ohlson og Adam Berg.

Meget tyder på, at der er tale om et nyt højreparti i Sverige. Navnet angiver en relation til det stærkt højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland (AfD).

Det er dog fortsat uklart, hvilke mærkesager det nye parti i Sverige har på programmet, skriver nyhedsbureauet TT.

De fire ungdomspolitikere er dog kendt som kritikere af feminismen og som forkæmpere for et styrket forsvar.

På et møde arrangeret af de fire politikere i sidste weekend blev Sverigedemokraterna også kritiseret for at gå for meget på kompromis med indvandringspolitik.

Mødet var et "netværksmøde". De deltagende var inviteret til et møde, som vil "gå over i historien".

Sveriges Radio har forgæves forsøgt at få et interview med en af hovedpersonerne bag det formodede nye parti. I en sms afviser Gustav Kasselstrand at be- eller afkræfte, om partiet stiller op til valget i 2018.

- Jeg kan hverken bekræfte eller dementere det, og selv om jeg kunne bekræfte, ville jeg dementere. Så jeg bekræfter, at jeg dementerer, skriver han.