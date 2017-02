Eksdiplomater kalder Trumps Israel-ambassadør ukvalificeret

Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge flere amerikanske medier, heriblandt ABC News.

I et brev til udenrigsudvalget i Senatet skriver de tidligere ambassadører, at David Friedman har ytret "ekstreme og radikale holdninger".

Han skulle ifølge brevet have kaldt en eventuel tostatsløsning i Mellemøsten for en "illusorisk" løsning på et ikkeeksisterende problem.

- Vi mener, at udvalget bør sikre sig, at Mr. Friedman har dømmekraften og temperamentet, der kræves for at repræsentere USA i Israel, står der i brevet.

Senatets udenrigsudvalg mødes torsdag til en høring om David Friedmans nominering.

På et fælles pressemøde med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, veg Donald Trump onsdag uden om spørgsmålet om USA's officielle holdning til en løsning på konflikten mellem israelerne og palæstinenserne.

Han ville ikke - som det ellers har været tilfældet for tidligere amerikanske præsidenter - umiddelbart bakke op om en tostatsløsning.

En sådan løsning ville i givet fald skabe en uafhængig palæstinensisk stat, hvilket har været den foretrukne model i det internationale samfund i næsten to årtier.

Opfordringen om at genoverveje David Friedman som ambassadør i Israel kommer fra ambassadører, der har bestredet jobbet under republikanske såvel som demokratiske præsidenter.

De hævder, at David Friedman har beskyldt både tidligere præsident Barack Obama og udenrigsministeriet for antisemitisme.

David Friedman, der er søn af en ortodoks rabbiner, er en glødende tilhænger af de israelske bosættelser og modstander af en selvstændig palæstinensisk stat.

Brevet er underskrevet af de tidligere ambassadører Thomas Pickering, William Hallop, Edward Walker, Daniel Kurtzer og James Cunningham.