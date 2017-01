Eks-præsident i twitterkrig med Trump

Ord som "skør", selv-overbærende og forældet er nogle af de betegnelser, som går igen i Fox´s tweets, når han omtaler Donald Trump.

Det er især den amerikanske præsidents omtale af mexicanerne som kriminelle og hele hans snak om at bygge en mur mellem USA og Mexico, som har fået den tidligere præsident til at ryge i blækhuset.

"I understood Hitler, I understood Napoleon, I understand a lot of very violent ones. This one I don’t understand.”, siger han i interviewet med Buzzfeed.

Vicente Fox's seneste tweet lyder:

#trump grow up,behave like a president.Stop lying and cheating American people.You know you lost popular vote.