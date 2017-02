François Bayrou giver sin støtte til Emmanuel Macron og styrker dermed centrumkandidatens chancer for at gå videre til anden og afgørende runde af det franske præsidentvalg. Her ankommer Bayrou - omringet af journalister - til onsdagens pressekonference.

Eks-minister bakker op om Macron som fransk præsident

Bayrou vil indgå i alliance med Emmanuel Macron, som dermed øger sin chance for at nå til anden valgrunde.

- Denne alliance kan tilføje noget til landet, siger Bayrou på et pressemøde onsdag.

Han advarer om, at der er for meget på spil ved dette præsidentvalg til, at der kan være mange kandidater i konkurrencen om vælgernes gunst.

At Bayrou ikke opstiller er godt nyt for Macron, som med den nye alliance kan håbe på at tiltrække flere stemmer.

De seneste meningsmålinger viser stort set dødt løb mellem Macron og den konservative François Fillon.

Målingerne peger alle på, at den af de to kandidater, der får flest stemmer i første valgrunde 23. april, skal i duel mod Marine Le Pen fra Front National i anden og afgørende valgrunde.

Den 65-årige Bayrou, som er tidligere uddannelsesminister, havde allerede inden onsdagens pressemøde udelukket, at han ville kunne stille sig bag Fillon.

Bayrou har stillet op til de tre seneste præsidentvalg i Frankrig.

Flere meningsmålinger har vist, at omkring fem-seks procent af vælgerne ville stemme på Bayrou, hvis han var en af kandidaterne ved valget i år.