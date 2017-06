Eks-klimakommissær: Aftale-exit bliver et selvmål for USA

Det er et udtryk for gennemført ringe amerikansk lederskab i verden, at præsident Donald Trump trækker USA ud af klimaaftalen fra COP21-topmødet i Paris.

- Det er sørgeligt, at USA har en præsident, der ikke forstår at tage klimaudfordringerne alvorligt, siger hun.

Men når det er sagt, så mener hun samtidig, at det bliver værst for amerikanerne selv.

- Det ville selvfølgelig være bedre, hvis man havde et USA, man kunne regne med. Men jeg tror, at det vil få en større negativ effekt hjemligt i USA end for verden, siger hun.

Den tidligere klimakommissær påpeger, at blandt andet Kina og flere store EU-lande allerede har sagt, at de bliver i aftalen, ligesom at Indien sandsynligvis vil gøre det samme.

- Jeg tror, det her ender med et ret stort amerikansk selvmål.

- Det handler om konkurrenceevne og job. Hvis man ser på tallene i USA, så er det jo altså ikke i kulminesektoren, der er vækst i job. Og det kommer der heller ikke, uanset hvor meget Trump tror det, siger Connie Hedegaard.

Hun erkender, at det selvfølgelig er skidt for det globale klimaregnskab, hvis USA beslutter sig for ikke at gøre noget for klimaet. Men det kommer ikke til at ske, vurderer hun.

- Det store amerikanske erhvervsliv ved godt, at hvis man vil være konkurrencedygtig i det 21. århundrede, så skal man have holdbare energisystemer, være ressourceeffektiv og producere med renere teknologier, siger hun.

Donald Trump har sagt, at han vil forsøge at forhandle en ny og "mere fair" aftale for USA. Men det tror Connie Hedegaard ikke er realistisk.

- Der er ikke noget at genforhandle med resten af verden. Ingen har pålagt USA at gøre noget som helst. Klimaaftalen indeholder, hvad de enkelte lande selv har sagt, at de vil gøre.

- Jeg tror, resten af verden vil sige: Det var trist, USA. Vi havde hellere set, at I blev. Men så må I jo gå jeres egne veje, siger hun.

Klimaaftalen blev indgået mellem 195 lande i december 2015 med virkning fra 2020.

Aftalen har som erklæret målsætning at holde den globale opvarmning under to grader og helst 1,5 grader celsius i forhold til det førindustrielle niveau.