Eks-chef i Credit Suisse hjalp amerikanske skattesnydere

En tidligere ansat i den schweiziske storbank Credit Suisse har erkendt sig skyldig i at have hjulpet amerikanske statsborgere med at gemme millioner af dollar i skattely.

Hun erkender at have deltaget i svindel i sin rolle som chef for en række bankansatte.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium i en erklæring.

Indrømmelsen i retten fra den schweiziske statsborger kommer, seks år efter at hun blev tiltalt i sagen. Susanne Rüegg Meiers sag var en del af et større sagskompleks.

Sagerne blev rejst, efter at det amerikanske justitsministerium satte ind over for amerikanske statsborgeres brug af skattely.

Sagskomplekset førte til anklager mod en række bankansatte og betød, at Credit Suisse i 2014 indrømmede at have hjulpet amerikanske statsborgere med at snyde i skat. Det førte til, at banken betalte en bøde på 2,6 milliarder dollar.

Anklageren mener, at hun i perioden fra 2002 til 2011, mens hun var chef for Credit Suisses kontor i Zürich, der tog sig af de amerikanske kunder, hjalp kunderne med at skjule penge på hemmelige schweiziske konti.

Anklagerne mener desuden, at hun havde ansvaret for et sted mellem 1000 og 1500 kunderelationer.

Hun var samtidig personlig ansvarlig for mellem 140 og 150 kunder, som stort set alle var amerikanere. Alene de kunder havde værdier for omkring 400 millioner dollar.

Efter at Credit Suisse i 2008 begyndte at lukke ned for amerikanske kunders konti i banken, hjalp Rüegg Meier sine kunder med at beholde pengene i skjul.

I nogle tilfælde hjalp hun endda kunderne med at oprette konti i andre schweiziske banker, mener anklagerne.

Ifølge det amerikanske justitsministerium har Susanne Rüegg Meier indrømmet, at hendes ageren har ført til, at det amerikanske skattevæsen er gået glip af indtægter for mellem 3,5 millioner og 9,5 millioner dollar.

Susanne Rüegg Meier kan straffes med op til fem års fængsel. Hun modtager efter planen sin dom 8. september.