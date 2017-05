Eks-CIA chef advarede Rusland mod indblanding i valg

Tidligere CIA-direktør John Brennan siger tirsdag, at han har set tegn på et muligt samarbejde mellem Rusland og præsident Donald Trumps kampagnestab i 2016, hvormed der er grund til at foretage en efterforskning.

Han siger samtidig, at han sidste år advarede Rusland mod at blande sig i det amerikanske valg.

Udtalelserne fra Brennan kommer under en høring i forbindelse med præsidentens fyring af FBI-direktør James Comey, som har udløst et politisk stormvejr for Trump.

Comey stod i spidsen for en FBI-undersøgelse af Ruslands påståede indblanding og mulige samarbejde med Trumps kampagneledere. Og Trump er følgelig blevet beskyldt for at stille hindringer i vejen for FBI's undersøgelser.

Brennan, som forlod sin post i CIA, da Trump blev indsat i januar, siger, at det sidste sommer blev klart, at Rusland forsøgte at blande sig i valgkampen.

Amerikanske efterretningsorganer konkluderede i januar, at Rusland forsøgte at påvirke valgkampen til Trumps fordel - blandt andet ved at hacke sig ind på højtstående demokraters e-mail-konti.

Beskyldningerne blev afvist af russerne. Men både undersøgelser udført af FBI og af kongressen har sat et stærkt præg på Trumps første måneder i Det Hvide Hus.

- Det burde være klart for enhver, at Rusland skamløst blandede sig i vor præsidentvalg 2016, og at det gennemførte disse aktivister trods vores kraftige protester og klare advarsler, siger Brennan til efterretningskomitéen i Repræsentanternes Hus.

Den republikanske politiker Trey Gowdy stillede Brennan spørgsmålet: Så du beviser på samarbejde, koordinering eller sammensværgelse mellem Donald Trump og ledere af den russiske regering?

Hertil svarede Brennan:

- Jeg så informationer og efterretninger, som var værdige til at efterforske af FBI. Jeg er stødt på og er klar over informationer og efterretninger, som afslører kontakter og interaktion mellem russiske embedsmænd og personer fra Trumps kampagnestab.