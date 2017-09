Egyptisk politi dræber ti formodede militante i Kairo

Egyptisk politi siger, at det søndag slog til mod to lejligheder i bydelen Ard al-Lewa. Lejlighederne blev ifølge politiet brugt som skjulesteder for "terrorister".

Ti formodede militante meldes dræbt i et boligområde i den egyptiske hovedstad, Kairo.

En tre timer lang skudveksling brød ud, da sikkerhedsstyrkerne nærmede sig de to lejligheder i det tæt befolkede kvarter. De havde fået et tip om, at de militante skjulte sig der.

Den indledende efterforskning havde peget i retning af, at de militante planlagde at angribe politiet, militæret og retsvæsnet. Det siger kilder i den egyptiske sikkerhedstjeneste og ved politiet i Giza-provinsen til nyhedsbureauet AFP.

En unavngiven politikilde siger til den engelsksprogede avis Egypt Independent, at en af de militante udløste en selvmordsbombe, der sårede to politifolk.

I alt meldes fem betjente såret efter aktionen.

Det er endnu uklart, hvilken gruppe de ti dræbte tilhørte.

Egyptiske politifolk og soldater har gennem længere tid kæmpet mod en militant gruppe, der er knyttet til Islamisk Stat. Gruppen holder til i den nordlige del af Sinai-halvøen. Den har taget skylden for drab på hundredvis af betjente og soldater.

Sikkerhedskilder siger imidlertid til avisen al-Masry al-Youm, at de ti dræbte militante tilhører gruppen Hasm. Myndighederne beskylder Hasm for at være den væbnede gren af det forbudte Muslimske Broderskab.

Broderskabet afviser at have forbindelse til Hasm.

Hasm har flere gange rettet angreb mod politi, militær og retsvæsen i hovedstaden. Gruppen har også taget skylden for en række drab på ansatte i sikkerhedstjenesterne.

Egypten har oplevet en stigning i antallet af militante angreb mod myndighederne siden 2013, hvor hæren væltede den folkevalgte præsident Mohamed Mursi. Han var i mange år en topfigur i Det Muslimske Broderskab.