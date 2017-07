Egypten fastholder pres på Qatar og fortsætter blokade

- Vores udholdenhed alene, vores holdning og denne blokade er et pres i sig selv, siger han.

Saudi-Arabien, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Egypten afbrød de diplomatiske forbindelser til Qatar 5. juni.

De fire boykotlande opstillede 23. juni en liste med i alt 13 specifikke krav til Qatar .

De krav er senere dog omformuleret, således at Qatar skal acceptere seks bredt formulerede principper.

Disse omfatter ifølge nyhedsbureauet AFP en forpligtelse til at bekæmpe terrorisme og ekstremisme samt et stop for provokationer og at opildne til konfrontation og konflikt.

Qatar har tidligere afvist at efterkomme krav, som truer dets suverænitet eller er i strid med folkeretten.

Udmeldingen fra Egyptens præsident kommer, samtidig med at den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, besøger Qatar for at forsøge at finde en løsning på konflikten, skriver nyhedsbureauet AFP.