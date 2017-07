Egypten dropper qatareres visumfri adgang som led i konflikt

- Det giver ikke mening, at vi bliver ved med at give Qatar privilegier, når situationen er, som den er nu, siger talsmand for udenrigsministeriet Ahmed Abu Zeid.

Egypten sætter en stopper for visumfri adgang for qatarere. Der vil dog være enkelte undtagelser, oplyser det egyptiske udenrigsministerium mandag.

Personer med egyptiske mødre, folk med egyptiske ægtefolk og qatarere, der studerer i Egypten, vil blive undtaget for det nye tiltag.

Tiltaget betyder, at spændingerne stiger i konflikten mellem Qatar og de fire lande Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Egypten.

De fire lande indførte sanktioner mod Qatar 5. juni, efter at de havde beskyldt den lille oliestat for at støtte militante ekstremister og være i ledtog med Iran, der er saudiarabernes ærkefjende.

Qatar og Iran deler et af verdens største gasfelter, der ligger under Den Persiske Golf.

De fire nabolande beskylder desuden kanalen Al Jazeera, der ligger i Qatar, for at sprede terrorbudskaber. Al Jazeera skal lukkes, kræver Saudi-Arabien.

Qatar har kategorisk afvist beskyldningerne. Landet har desuden afvist at opfylde kravene.

Qatars udenrigsministerium bekræfter på Twitter, at Egyptens ønske om at fratage qatarere visumfri adgang til landet vil træde i kraft torsdag 20. juli.

Gæstearbejdere udgør cirka 1,6 millioner af Qatars 2,5 millioner indbyggere. Hundredtusindvis af dem er fra Egypten. Indtil videre har Qatar dog ikke indført sanktioner mod dem.

Kuwait har ageret mægler mellem Qatar og de fire stater, der boykotter Qatar.

Mandag mødtes Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, og landets udenrigsminister, Sameh Shoukry, med repræsentanter for Kuwait.

Der kom dog ikke andet ud af mødet, end at Egypten bekræftede, at Qatar skal opfylde listen af krav, som er fremsat af de fire lande, oplyser talsmand for udenrigsministeriet Ahmed Abu Zeid.