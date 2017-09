Egypten dødsdømmer militante for halshugning af kristne

20 af de 21 kristne, der blev halshugget af IS i Libyen, var egyptere. IS lagde en video af henrettelserne på internettet i februar 2015.

En domstol i Egypten har lørdag dømt syv mennesker til døden for at være medlemmer af Islamisk Stat (IS) og have deltaget i halshugningen af 21 kristne i Libyen.

De voldsomme billeder udløste internationale fordømmelser og fik Egypten til at foretage flere luftangreb mod gruppens formodede tilholdssteder i nabolandet.

Ud af de syv dødsdømte blev de tre dømt i deres fravær, siger kilder ved domstolen i Kairo.

Nogle af de syv har deltaget i halshugningerne af de 21 kristne, andre er dømt for medlemskab af IS. Det er uklart, hvor mange der direkte deltog i drabene, der fandt sted på en strand i Libyen.

I november indledes retssagerne mod 13 andre tiltalte i samme sag.

Egypten har under præsident Abdel Fattah al-Sisis ledelse slået hårdt ned på formodede militante islamister.

I maj bombede egyptisk luftvåben igen formodede træningslejre for militante i Libyen. Det skete, efter at Islamisk Stat havde taget skylden for en massakre på kristne koptere, der var på vej til et kloster syd for Kairo.

Siden december er over 100 koptere blevet dræbt i forskellige angreb.

Samtidig kæmper egyptisk militær i den nordlige del af Sinai-halvøen mod en islamistisk gruppe med bånd til Islamisk Stat.

Gruppen indledte et oprør, efter militæret afsatte den daværende præsident, Mohamed Mursi, i 2013. Siden har militante grupper optrappet antallet af angreb mod egyptiske sikkerhedsstyrker og statslige kontorer.

Konflikten har kostet hundredvis af egyptiske soldater og politifolk livet.