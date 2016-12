Eftersøgt tunesers fingeraftryk fundet på lastbildør

Dermed peger yderligere et spor på, at det var den mistænkte, der stod bag angrebet.

Politiet har tidligere fundet identitetspapirer tilhørende den 24-årige i lastbilens førerhus.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa stammer oplysningerne fra medierne Süddeutsche Zeitung, Norddeutscher Rundfunk (NDR) og Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Dpa har endnu ikke selv kunnet få oplysningen bekræftet.

Anis Amri mistænkes for at have kapret en polsk lastbil og have styret den ind i menneskemængden ved julemarkedet.

Foruden den polske chauffør omkom 11 andre personer, ligesom omkring 50 mennesker blev såret ved angrebet.

Anis Amri er efterlyst i hele Europa, og det fik blandt andet Østjyllands Politi til at rykke ud til Grenaa onsdag aften.

Her mente en hundelufter at have set den efterlyste ved havnen, og derfor blev området gennemsøgt af patruljer og en helikopter - uden resultat.