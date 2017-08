Eftersøgt mistænkt melder sig selv efter foto i medierne

Han er nu anholdt.

Lokale medier har beskrevet, at han havde lånt bilen, der blev brugt til angrebet, og flere at hans id-kort lå i bilen.

- Manden, der viste sig at hedde Driss Oukabir, har forklaret politiet, at da han så billedet af sig selv i medierne, gik han til politiet og forklarede, at flere af hans dokumenter var blevet stjålet, ligesom han forklarede, at på tidspunktet for angrebet var han selv i Ripoll, siger borgmesteren i Ripoll, Jordi Munell, til avisen La Vanguardia.

Driss Oukabirs papirer blev fundet i den bil, der omkring klokken 17 torsdag eftermiddag påkørte flere mennesker på den populærere gade La Rambla i Barcelona.

Den anden anholdte skulle ifølge politiet være fra den spanske enklave Melilla, der ligger i det nordlige Afrika.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at føreren af bilen, der flygtede efter angrebet, endnu ikke er fundet.

13 personer er omkommet og omkring 100 personer er kommet til skade ved det, som de spanske myndigheder beskriver som et terrorangreb.