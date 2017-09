Eftersøgt mafialeder fra Italien pågrebet i Uruguay

Rocco Morabito, som har levet under falsk identitet, er medlem af Ndrangheta, som menes at være det største forbrydersyndikat i Italien, og en af Europas største importører af kokain fra Sydamerika.

En af Italiens mest eftersøgte mafialedere er anholdt i Uruguay, efter at han har været på flugt i over 20 år.

Morabito blev anholdt på et hotel i hovedstaden, Montevideo, efter at politiet i Uruguay har arbejdet sammen med myndighederne i Italien i bestræbelserne på at spore og identificere ham.

Han har levet under falsk identitet i kystbyen Punta del Este i 22 år. Han skal være blevet afsløret, da han indskrev sin datter i skole i sit eget navn.

Mafialederen har været eftersøgt siden 1994 og er blevet dømt til 30 års fængsel for narkotikasmugling og andre grove forbrydelser.

Han er blandt andet dømt for at have transporteret narkotika til Italien, der skulle sælges i Milano. Samtidig er han dømt for at have forsøgt at importere flere hundrede kilo kokain til landet fra Brasilien i 1992 og 1993.

Det italienske indenrigsministerium siger, at Morabito er på toppen af listen over de mest eftersøgte mafiamedlemmer.

Det var en seks måneder lang efterforskning, som første frem til mafiosoen, der har skaffet sig papirer i Uruguay, efter at have fremvist et brasiliansk pas med navnet Francisco Capeletto.

Efter anholdelsen af ham og hans kone har politiet beslaglagt en pistol, 13 mobiltelefoner, 12 bankkort, to biler, et portugisisk pas, smykker og checkhæfter.