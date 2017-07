Efterskælv vil fortsætte med at ryste Kos den næste måned

Det fortæller lektor Bo Holm Jacobsen, der forsker på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.

Turister og beboere på den græske ø Kos vil den næste måned kunne mærke rystelser oven på fredagens jordskælv, der har kostet to personer livet og såret 120 personer, heriblandt en dansker.

- Efterskælvene kan mennesker i området sagtens mærke. Og de bliver selvfølgelig bange hver gang, fordi de tænker på, om der nu kommer et nyt, stort jordskælv, siger han.

Jordskælvet ramte omkring klokken 1.30 natten til fredag. Det har desuden skabt ødelæggelser i de tyrkiske ferieområder Marmaris og Bodrum.

Det blev målt til at have en styrke på 6,7. Og det er et stort skælv, fortæller Bo Holm Jacobsen.

- Hvis man opholder sig i nærheden af skælvet, det vil sige måske inden for ti kilometer, så er det et stort jordskælv.

- Vi har også kunne se, at det har været i stand til at lave skader på bygninger, som kan være livsfarlige, hvis man opholder sig indeni eller lige udenfor. Bliver man ramt af en mursten, der falder ned, så kan man blive slået ihjel, tilføjer han.

Samtidig var skælvet overfladisk. Ifølge den britiske avis The Guardian ramte det bare ti kilometer under havbunden. Og det betyder også noget for de rystelser, som kunne mærkes på overfladen.

- Med seismometre registrerer man de allerførste rystelser. Det vil sige der, hvor bruddet starter. Men derefter bevæger det sig ud til en hel brudflade, som i det her tilfælde vil være måske ti gange ti kilometer.

- Og hvis skælvet sker i ti kilometers dybde, kan brudfladen komme op og være meget tæt på overfladen. Og så bliver rystelserne særligt kraftige, siger lektoren.

Det er dog usandsynligt, at der vil komme et nyt jordskælv samme sted inden for det næste stykke tid, vurderer Bo Holm Jacobsen.

- Men det forekommer da. Så man kan ikke udelukke, at der vil komme et nyt jordskælv, som er større end styrke 6 inden for hverken nogle timer eller år, siger han.

- Det mest almindelige er dog, at sådan nogle jordskælv kommer som én begivenhed. Og næste gang der i området - det østlige Middelhav - sker et jordskælv af den her størrelse, vil det være et helt andet sted.