Hillary Clinton har været til møde i et sikret rum hos FBI, hvor hun er blevet briefet om de trusler, som USA står over for lige nu. Mødet varede i 90 minutter. Hendes modkandidat ved det forestående præsidentvalg i USA, republikaneren Donald Trump, fik en tilsvarende orientering tidligere i august.

Efterretningsfolk orienterer Clinton om trusler mod USA

Hillary Clinton har under et møde i New York fået sin første efterretningsbriefing som de amerikanske demokraters præsidentkandidat.

Lørdag sad hun på FBI's kontor i New York og blev orienteret om de trusler, som USA står over for lige nu, og landets sikkerhedsmæssige situation.