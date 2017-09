Efter ni år marcherer BRIKS-lande fortsat i hver sin takt

Det siger en økonomiprofessor til nyhedsbureauet AFP forud for, at Kinas præsident mandag er vært for BRIKS-landenes årlige topmøde.

Hvis de fem lande i BRIKS-blokken har noget at være fælles om, så er det meget svært at få øje på.

BRIKS - sammensat af forbogstaverne i Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika - blev dannet for snart ti år siden.

Formålet var, at verdens fem største vækstøkonomier skulle udgøre en fællesfront i en verden, hvor rammerne for handel og økonomi i det store og hele er fastlagt af de vestlige industrinationer.

Men blokken lader ikke til at være nærmere det mål, når præsident Xi Jinping mandag byder velkommen til mødet i Xiamen i den sydøstlige del af Kina.

Af mange har gruppen længe været set som noget af et misfoster med vidt forskellige politiske og økonomiske systemer. De fem lande har forskellige prioriterer, og listen over betydelige fællestiltag er ikke lang, skriver AFP.

Analytikere siger, at indtil videre har resultaterne været begrænset til at plukke de lavthængende frugter i form af samarbejde mellem statslige institutter.

Christopher Balding, professor i økonomi ved universitetet i Beijing, har "svært ved at se", at de fem lande har noget til fælles.

Den røde tråd mangler ganske enkelt.

- Økonomisk, handelsmæssigt, finansielt. De gør det hele på meget forskellig vis. Det er svært overhovedet at få øje på områder med overlap, siger han.

Shi Yinhong, professor i internationale relationer ved universitetet Renmin i Beijing, forventer et afdæmpet møde uden nævneværdige resultater.

- Indtil videre har (gruppen, red.) haft en meget begrænset indflydelse på verdenspolitik og økonomi, siger han til AFP.

Mens Kina er kommunistisk styret, og Rusland nærmest er autoritært, så er Brasilien, Sydafrika og Indien demokratier.

Under overfladen rumler der en potentiel krise mellem atommagterne Kina og Indien.

Landene var for nylig igen oppe at toppes i en langvarig strid om en grænseregion i Himalaya.

Indien ser også skævt til Kinas alliance med Pakistan.

Indiens premierminister, Narendra Modi, som også kommer til Xiamen, har betegnet Pakistan som et arnested for terrorisme.

For to dage siden sendte Kina, ifølge avisen The Times of India, et "signal" om, at det vil modsætte sig enhver diskussion på topmødet om Pakistans påståede beskyttelse af terrorister.

De fem landes økonomier udgør en fjerdedel af verdens samlede bruttonationalprodukt, og 40 procent af verdens indbyggere bor i et BRIKS-land.