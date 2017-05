Efter møde med Lavrov lover Trump at stoppe Syriens blodbad

- Vi havde et rigtig, rigtig godt møde. Vi vil stoppe drabene og døden, siger Donald Trump med henvisning til situationen i Syrien.

Donald Trump var fuld af optimisme for det krigshærgede Syrien, da han onsdag havde haft et møde i Washington med Ruslands udenrigsminister.

Syrien var et centralt emne under det 40 minutter lange møde mellem de to.

- Jeg tror, at vi kommer til at gøre det godt med hensyn til Syrien. Jeg tror, at der vil ske noget. Det er rigtig, rigtig, rigtig positivt, siger Trump.

Millioner er drevet på flugt internt i Syrien, og millioner er flygtet fra landet, hvor krigen har hærget siden foråret 2011.

Hundredtusindvis af mennesker er dræbt i den komplekse konflikt, der startede med en folkelig protest mod præsident Bashar al-Assads styre.

Det er ret usædvanligt, at et fremmed lands udenrigsminister får et møde med den amerikanske præsident i Det Hvide Hus.