Efter højhusbrand i London og Mays kritik går byrådsleder af

Også Londons borgmester, Sadiq Khan, har opfordret Paget-Brown til at forlade sin post.

Omkring 80 menes omkommet i branden. Politiet regner ikke med at kunne oplyse et endeligt dødstal i år.

Torsdag skulle Paget-Brown have deltaget på et rådsmøde om branden. Han aflyste mødet, da der var journalister til stede.

Byrådet havde meddelt, at det skulle foregå bag lukkede døre. Men britiske journalister klagede. De fik rettens ord for, at mødet skulle være åbent.

Premierminister Theresa May har siden sagt, at byrådet skulle have respekteret landsrettens afgørelse og gennemført mødet. Det siger Mays talskvinde ifølge The Telegraph.