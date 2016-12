Efter 500 års samliv går Norges kirke og stat hver til sit

Den medfører blandt andet, at 1250 præster og biskopper ikke længere er statslige embedsmænd. Den norske kirke er fremover en selvstændig virksomhed.

1. januar 2017 sker det. Det er otte år siden, at beslutningen blev truffet i Stortinget.

- Vi står over for den største organisatoriske ændring af kirken siden reformationen, konstaterer direktør i Kirkerådet Jens-Petter Johnsen.

Der er nordmænd, der mener, at den forestående skilsmisse lægger op til et alt for nært forhold.

- Vi får ikke en reel adskillelse. Stortinget kom et stykke videre denne gang, men det er ikke langt nok, siger Kristin Mile, som er generalsekretær i Human-Etisk Forbund (HEF).

Et politisk forlig i 2008 førte til ændringer i Norges grundlov. Man fjernede en formulering, der slog fast, at "den evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion".

I stedet tilføjede man i paragraf 16: Den norske kirke - en evangelisk-luthersk kirke - forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Den sætning er et problem, mener Human-Etisk Forbund (HEF).

- Så længe grundloven siger, at den norske kirke er Norges folkekirke, og at den skal understøttes af staten, har vi fortsat en statskirke, siger Mile.

Hun kritiserer, at folkekirken konstitutionelt kobler det norske folk til et bestemt trossamfund.

- Det er på sæt og vis endnu værre end at koble et specielt trossamfund til staten, siger Mile.

Den norske stats finansiering af kirken vil fremover ikke længere blive givet som en driftsbevilling. I stedet gives et rammetilskud, som Kirkemøtet - det øverste norske kirkeråd med over 100 repræsentanter - selv må fordele.