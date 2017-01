Efter 33 år er Marokko igen inde i AU-varmen

- Marokko er nu fuldgyldigt medlem af Den Afrikanske Union. Det var en meget lang debat, men 39 af vores 54 stater godkendte, at Marokko vender tilbage. Også selv om spørgsmålet om Vestsahara udestår, siger Senegals præsident, Macky Sall.

Efter en lang og følelsesladet debat har Den Afrikanske Union (AU) mandag besluttet at genoptage Marokko som medlem.

Nigeria, Sydafrika, Kenya og Algeriet var blandt de 12 lande, der på forhånd havde bedt AU foretage en juridisk vurdering af, om unionen kan have et medlem, som "besætter dele af territoriet" i et andet medlemsland.

Marokko har ikke været medlem i de seneste 33 år på grund af striden om Vestsahara, som det nordafrikanske kongedømme kontrollerer.

Marokkanerne meldte sig ud i 1984 i protest mod, at unionen havde anerkendt Vestsahara som uafhængigt område. Marokko betragter Vestsahara som en del af landet og har kontrolleret området siden 1975.

Hverken FN eller nogen lande anerkender imidlertid Marokkos krav på Vestsahara.

Nu vil marokkanerne igen ind i unionen, ifølge iagttagere fordi de på denne måde håber at kunne få mere indflydelse i blandt andet spørgsmålet om Vestsahara.

For Den Afrikanske Union vil det - set med økonomiske briller - være en fordel at have det relativt velstående Marokko med som medlem igen.

Unionen mistede en af sine store bidragydere, da den libyske leder Muammar Gaddafi blev væltet fra magten og siden dræbt.

Marokko var det eneste afrikanske land, der ikke var medlem af Den Afrikanske Union.