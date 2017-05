Ecuadors nye præsident lover fortsat asyl til Assange

Ecuadors nyvalgte præsident, Lenin Moreno, kritiserer Julian Assange og kalder ham en hacker. Men samtidig forsikrer præsidenten, at Ecuador vil blive ved med at give stifteren af WikiLeaks asyl.

- Men jeg anerkender den situation, som han befinder sig i, tilføjer han.

Moreno overtog magten i Ecuador 24. maj. Han har tidligere været mere kritisk over for Julian Assange end sin forgænger, Rafael Correa, som gav Assange asyl.

Moreno har før udtalt, at han mener, at "Ecuador har gjort dets pligt i forhold til Assange".

Han advarede samtidig Assange i forbindelse med den netop overståede præsidentvalgkamp om ikke at blande sig i politik.

Australske Julian Assange sidder i politisk asyl på Ecuadors ambassade i London. Det har han gjort siden august 2012.

Britisk politi har givet udtryk for, at det har tænkt sig at anholde Julian Assange, hvis han forlader ambassaden.

- Det ser ikke ud til, at det britiske parlament har tænkt sig at sikre ham fri passage. Det betyder, at Mr. Assange kan blive ved med at leve på Ecuadors ambassade og vil respektere den mulighed, siger Lenin Moreno.

Assange var anholdt af britisk politi, men blev løsladt mod kaution, da han søgte asyl på Ecuadors ambassade.

De svenske myndigheder opretholdt en efterforskning mod Assange i syv år, hvor det blev undersøgt, om han havde begået et sexovergreb mod to kvinder. Assange blev aldrig tiltalt i sagen.

Han har hele tiden nægtet at have gjort noget forkert.

Assange har tidligere udtalt, at han frygtede, at en dom i Sverige ville kunne føre til en udlevering til USA.

I USA er han eftersøgt for at have offentliggjort store mængder hemmeligstemplede dokumenter.