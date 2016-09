Ecuador starter massive olieboringer i Amazonas regnskov

Ecuador er begyndt at bore efter olie i et massivt oliefelt, der strækker sig ind Yasuni nationalpark i Amazonas regnskoven.

Blokken har en fantastisk biologisk mangfoldighed og lokale urbefolkninger, som er uberørt af omverdenen.

- I dag indledes en ny æra. En ny oliehorisont for alle ecuadorianere, siger vicepræsident Jorge Glas, som deltog i åbningen af oliefeltet onsdag.

Det betyder, at præsident Rafael Correa, som har forsøgt at overtale resten af verden til at betale Ecuador 3,6 milliarder dollar (op mod 24 milliarder kroner) for ikke at udvinde olie fra ITT-blokken, har forfejlet sine forsøg på at bevare regnskoven.

Initiativet med at få penge fra det internationale samfund til bevaringen af området blev opgivet i 2013, hvor kun fire procent af det nødvendige beløb var kommet ind.

Correa har kriseret det internationale samfund for ikke at leve op til sådanne aftaler for udviklingslande, som skulle modstå lette oliepenge, som mange steder i verden har medført miljøødelæggelser og ekstrem forurening.

Det drastiske fald i oliepriserne har medført økonomisk tilbagegang for Ecuador, og præsidenten gav i marts i år efter for politisk pres og gav grønt lys for udforskning af NE Tiputini-feltet.

Myndighederne afviste miljøaktivisters krav om en folkeafstemning i sagen.

- Det vil medføre enorme ødelæggelser, siger Esperanza Martinez, som leder en af landets store miljøgrupper, Ecological Action.

Ecuador, som er et af de mindste OPEC-lande, får halvdelen af sine indtægter fra olie, viser tal fra Verdensbanken,

Der ligger omkring 1,67 milliarder tønder olie under naturparken Yasuni.