Ebolasmitte i det nordøstlige DRCongo bekymrer WHO

Nyhedsbureauet AFP skriver, at tre personer er døde, og at det har fået Verdenssundhedsorganisationen, WHO, til at erklære, at der er udbrudt epidemi i den nordøstlige del af landet.

Dog melder Reuters om, at én person smittet med ebola har mistet livet til sygdommen.

- 11. maj har Den Demokratiske Republik Congos sundhedsministerium meddelt WHO og partnere om et bekræftet tilfælde af ebola, skriver WHO på Twitter.

En talsmand for WHO uddyber over for Reuters, at oplysningen om nye ebola-tilfælde bliver taget meget alvorligt.

- Det (dødsfaldet, red.) er sket i en meget afsidesliggende skovregion, så vi er lidt heldige. Vi tager altid den slags meget alvorligt, siger talsmand Eric Kabambi.

DRCongo, der ligger i det centrale Afrika, blev ramt af et udbrud af ebola, der kostede flere tusinde mennesker livet i 2014. Det var dog de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone, der blev ramt hårdest.

28.000 mennesker blev smittet ved udbruddet, der strakte sig over to år. Omkring 11.300 døde af den smertefulde sygdom, der viser sig ved opkast, diarre, organsvigt og indre blødninger.

Ebola blev opdaget i 1976 og er opkaldt efter en flod i det, der nu hedder DRCongo.

Siden har der været sporadiske udbrud af virussygdommen.